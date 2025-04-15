Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
384,79
Экономия при брони: -42,75 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1035,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
365,29
Экономия при брони: -34,82 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1083,26
Экономия при брони: -112,72 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -47,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
858,55
Экономия при брони: -138,53 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1035,50 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -175,10 грн
1028,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -139,50 грн
1028,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
374,71
Экономия при брони: -40,22 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1131,54
Экономия при брони: -199,63 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
368,97
Экономия при брони: -54,04 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1178,35
Экономия при брони: -207,90 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -51,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1216,50
Экономия при брони: -187,90 грн
1028,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -175,10 грн
1028,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi