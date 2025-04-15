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Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)

Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 254 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
106,13 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
972,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
384,79
Экономия при брони: -42,75 грн
342,04 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
989,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1035,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
365,29
Экономия при брони: -34,82 грн
330,47 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1083,26
Экономия при брони: -112,72 грн
970,54 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
314,93 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
462,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -47,40 грн
352,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
858,55
Экономия при брони: -138,53 грн
720,02 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
317,20 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
925,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
316,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
925,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1035,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
317,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
952,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
316,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
953,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,40 грн
352,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -175,10 грн
1028,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,40 грн
352,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -139,50 грн
1028,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
326,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
972,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
374,71
Экономия при брони: -40,22 грн
334,49 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1131,54
Экономия при брони: -199,63 грн
931,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
368,97
Экономия при брони: -54,04 грн
314,93 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1178,35
Экономия при брони: -207,90 грн
970,45 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
320,20 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
954,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -51,80 грн
352,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1216,50
Экономия при брони: -187,90 грн
1028,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,40 грн
352,40 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -175,10 грн
1028,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
316,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
740,56 грн
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