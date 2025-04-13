Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 934 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1056,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1035,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -36,90 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -109,00 грн
1059,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -41,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1103,85
Экономия при брони: -150,66 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
423,90
Экономия при брони: -74,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
787,60
Экономия при брони: -60,18 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1064,20 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
445,60
Экономия при брони: -85,03 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1050,00
Экономия при брони: -60,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
362,51
Экономия при брони: -33,25 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1074,11
Экономия при брони: -93,91 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1010,60 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1058,00 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
427,80
Экономия при брони: -88,62 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1270,00
Экономия при брони: -271,28 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1060,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1035,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
372,65
Экономия при брони: -45,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1083,85
Экономия при брони: -116,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
408,50
Экономия при брони: -45,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1043,55
Экономия при брони: -90,36 грн