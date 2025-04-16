Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -50,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -148,90 грн
1019,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
370,34
Экономия при брони: -56,85 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1097,18
Экономия при брони: -136,77 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
348,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1040,00
Экономия при брони: -112,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
368,41
Экономия при брони: -40,34 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
874,02
Экономия при брони: -79,61 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1008,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
370,44
Экономия при брони: -36,79 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1098,55
Экономия при брони: -137,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
369,57
Экономия при брони: -47,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1095,95
Экономия при брони: -131,51 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
359,75
Экономия при брони: -37,19 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
520,69
Экономия при брони: -38,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -62,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
842,59
Экономия при брони: -129,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
363,38
Экономия при брони: -40,82 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1085,97
Экономия при брони: -121,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1026,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
356,16
Экономия при брони: -39,53 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1166,37
Экономия при брони: -189,16 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -54,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -148,90 грн
1019,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
369,67
Экономия при брони: -52,75 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1096,26
Экономия при брони: -119,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
365,67
Экономия при брони: -48,41 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1084,41
Экономия при брони: -107,20 грн