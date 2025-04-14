Киев
Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)

Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 416 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
314,88 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
941,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
314,88 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
936,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
390,18 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1199,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1016,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
364,05
Экономия при брони: -35,53 грн
328,52 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1065,75
Экономия при брони: -76,83 грн
988,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
318,24 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1056,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
348,24 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1062,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
355,98 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1063,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
384,21
Экономия при брони: -56,08 грн
328,13 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1111,97
Экономия при брони: -132,50 грн
979,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
400,20
Экономия при брони: -34,50 грн
365,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -98,60 грн
1069,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
356,13 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1057,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -34,10 грн
365,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -98,60 грн
1069,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
389,19 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1197,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
317,67 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1064,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
315,75 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1065,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
355,35 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1058,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -38,50 грн
365,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -98,60 грн
1069,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
314,55 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1058,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
319,98 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
945,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
353,90 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1025,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное