Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
374,27
Экономия при брони: -40,54 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1120,56
Экономия при брони: -140,79 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
365,26
Экономия при брони: -31,53 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1110,72
Экономия при брони: -130,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
376,08
Экономия при брони: -23,78 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1099,53
Экономия при брони: -104,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
412,20
Экономия при брони: -60,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1204,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -52,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1204,20
Экономия при брони: -176,60 грн
1027,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
357,05
Экономия при брони: -29,16 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1085,76
Экономия при брони: -100,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
364,23
Экономия при брони: -31,22 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1061,66
Экономия при брони: -64,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -59,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1226,50
Экономия при брони: -198,90 грн
1027,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
354,21
Экономия при брони: -26,32 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
664,92
Экономия при брони: -74,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1044,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
360,81
Экономия при брони: -32,92 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1097,20
Экономия при брони: -112,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
369,25
Экономия при брони: -40,93 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1095,02
Экономия при брони: -69,60 грн
1025,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
355,41
Экономия при брони: -27,83 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1091,16
Экономия при брони: -117,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
361,22
Экономия при брони: -33,64 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1107,95
Экономия при брони: -134,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1044,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
353,32
Экономия при брони: -29,02 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1074,42
Экономия при брони: -96,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1055,70 грн