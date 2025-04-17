Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -46,20 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -170,80 грн
1032,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1013,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
998,70
Экономия при брони: -29,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1013,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
613,25
Экономия при брони: -96,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -170,80 грн
1032,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
380,52
Экономия при брони: -52,96 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1108,54
Экономия при брони: -160,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -135,20 грн
1032,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
365,57
Экономия при брони: -19,52 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1108,16
Экономия при брони: -113,49 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1226,50
Экономия при брони: -193,60 грн
1032,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
364,06
Экономия при брони: -36,50 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1090,01
Экономия при брони: -142,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -50,60 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1103,85
Экономия при брони: -174,24 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
365,50
Экономия при брони: -37,76 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1094,31
Экономия при брони: -145,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
383,15
Экономия при брони: -55,20 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1117,52
Экономия при брони: -169,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1013,00 грн