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Ацетал C порошок для орального раствора 600 мг пакет 3 г, №10 - Запорожье (84659) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -23,09 грн
90,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
110,00
Экономия: -19,00 грн
91,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (29)
108,50
Экономия: -18,09 грн
90,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
99,05
Экономия: -5,05 грн
94,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
105,50
Экономия: -15,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -23,09 грн
90,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,00 грн
91,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,00 грн
91,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -15,58 грн
90,41 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: порошок для орального раствора (7)
110,00
Экономия: -19,00 грн
91,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -12,09 грн
90,41 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -29,00 грн
91,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -23,09 грн
90,41 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -26,09 грн
90,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: порошок для орального раствора (8)
98,18
Экономия: -4,18 грн
94,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
107,50
Экономия: -17,09 грн
90,41 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
120,00
Экономия: -29,00 грн
91,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
105,99
Экономия: -15,58 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -13,09 грн
90,41 грн