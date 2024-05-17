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Ацетал C порошок для орального раствора 600 мг пакет 3 г, №10 - Одесса (84659) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
129,99
Экономия: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -23,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -12,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -22,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (4)
104,99
Экономия: -14,58 грн
90,41 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
102,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (2)
125,50
Экономия: -35,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -26,58 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -16,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: порошок для орального раствора (1)
116,99
Экономия: -26,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -22,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
108,50
Экономия: -18,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -16,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (3)
113,99
Экономия: -23,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -26,09 грн
90,41 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: порошок для орального раствора (9)
89,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
105,99
Экономия: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -26,58 грн
90,41 грн