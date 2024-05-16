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Ацетал C порошок для орального раствора 600 мг пакет 3 г, №10 - Львов (84659) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -14,57 грн
90,42 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
110,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -35,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -29,08 грн
90,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -15,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -39,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: порошок для орального раствора (7)
116,99
Экономия: -26,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
137,50
Экономия: -47,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -15,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -26,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: порошок для орального раствора (5)
125,99
Экономия: -35,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: порошок для орального раствора (5)
132,50
Экономия: -42,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
134,99
Экономия: -44,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
120,99
Экономия: -30,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
120,99
Экономия: -30,57 грн
90,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -6,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
120,99
Экономия: -30,57 грн
90,42 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: порошок для орального раствора (6)
123,99
Экономия: -33,57 грн
90,42 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: порошок для орального раствора (8)
108,10 грн