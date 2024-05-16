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Ацетал C порошок для орального раствора 600 мг пакет 3 г, №10 - Киев (84659) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: порошок для орального раствора (5)
125,99
Экономия: -35,57 грн
90,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
101,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
101,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
129,99
Экономия: -39,57 грн
90,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: пакет (4)
101,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -23,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -26,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -22,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -26,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (2)
120,99
Экономия: -30,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (3)
129,99
Экономия: -39,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -26,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -39,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -22,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -23,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
120,99
Экономия: -30,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -29,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -19,08 грн
90,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -35,57 грн
90,42 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -26,57 грн
90,42 грн