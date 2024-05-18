Ацетал C порошок для орального раствора 200 мг пакет 3 г, №10 - Запорожье (84657) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Подорожник
Подробнее
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Подорожник
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (6)
Закрыто Открывается в 07:00
Долинская, ул. Центральная, 144
Аптеки украины
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Подорожник
Подробнее
Всего: порошок для орального раствора (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Решетиловка, ул. Покровская, 2/5
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: пакет (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б