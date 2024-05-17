Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАцетилцистеинАцетал CЦены в аптеках

Ацетал C порошок для орального раствора 200 мг пакет 3 г, №10 - Одесса (84657) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
60,12
Экономия: -6,63 грн
53,49 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
61,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (3)
61,90 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (1)
61,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
60,70
Экономия: -7,21 грн
53,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (2)
54,73
Экономия: -1,73 грн
53,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
58,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
61,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (4)
61,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
Всего: упаковка (1)
86,90
Экономия: -33,41 грн
53,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Долинская, ул. Центральная, 144
Всего: порошок для орального раствора (6)
65,70
Экономия: -12,21 грн
53,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (1)
63,04
Экономия: -9,55 грн
53,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
54,70
Экономия: -2,84 грн
51,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
53,40
Экономия: -1,56 грн
51,84 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
Всего: упаковка (2)
70,74
Экономия: -17,25 грн
53,49 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
64,73
Экономия: -11,24 грн
53,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
Всего: пакет (7)
77,70 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
Всего: упаковка (3)
63,04
Экономия: -9,55 грн
53,49 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Всего: пакет (2)
72,80
Экономия: -18,50 грн
54,30 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
65,81
Экономия: -11,81 грн
54,00 грн