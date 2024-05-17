Ацетал C порошок для орального раствора 200 мг пакет 3 г, №10 - Одесса (84657) Лекарственный препарат - Цены
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Одесса, ул. Палия Семена, 68
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Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
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Тарутино, ул. Центральная, 61-З
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Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
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Черкассы, бульв. Шевченко, 352
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Аптека оптовых цен
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Всего: пакет (7)
Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
Ощад аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
1 социальна аптека
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Всего: пакет (2)
Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12