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Ацетал C порошок для орального раствора 200 мг пакет 3 г, №10 - Львов (84657) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
89,50
Экономия: -35,97 грн
53,53 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
67,74
Экономия: -14,21 грн
53,53 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
67,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
69,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
70,10 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
Всего: порошок для орального раствора (3)
71,00
Экономия: -17,47 грн
53,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
Всего: упаковка (1)
79,14
Экономия: -25,61 грн
53,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 40-А
Всего: упаковка (2)
76,63
Экономия: -23,10 грн
53,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
76,30
Экономия: -22,77 грн
53,53 грн
Ощад аптека
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Открыто Круглосуточно
Самбор, ул. Лемковская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
61,90
Экономия: -8,37 грн
53,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Валовая, 28/136
Всего: упаковка (1)
67,70
Экономия: -14,17 грн
53,53 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Самбор, ул. Перемышльская, 3
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Борислав, ул. Школьная, 1
Всего: упаковка (1)
70,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
71,30
Экономия: -17,77 грн
53,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (4)
73,73
Экономия: -20,20 грн
53,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: порошок для орального раствора (4)
55,12
Экономия: -3,26 грн
51,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Возрождения, 4
Всего: упаковка (1)
63,50
Экономия: -9,97 грн
53,53 грн