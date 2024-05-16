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Ацетал C порошок для орального раствора 200 мг пакет 3 г, №10 - Киев (84657) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
60,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
61,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
61,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -16,47 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
63,30
Экономия: -9,77 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
Всего: упаковка (1)
63,10
Экономия: -9,57 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
68,23
Экономия: -14,70 грн
53,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 94
Всего: пакет (6)
87,80
Экономия: -33,50 грн
54,30 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
55,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Г
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
63,40
Экономия: -9,87 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 44
Всего: упаковка (2)
68,30
Экономия: -14,77 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1-А
Всего: упаковка (2)
77,04
Экономия: -23,51 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 70
Всего: упаковка (1)
70,90
Экономия: -17,37 грн
53,53 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (2)
67,41
Экономия: -13,88 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Героев Пожарников, 125-А
Всего: порошок для орального раствора (8)
64,40
Экономия: -10,87 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
Всего: упаковка (3)
63,04
Экономия: -9,51 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25
Всего: упаковка (1)
65,70
Экономия: -12,17 грн
53,53 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
64,73
Экономия: -11,20 грн
53,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (1)
63,04
Экономия: -9,51 грн
53,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
Всего: пакет (7)
77,70 грн