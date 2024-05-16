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Ацетал C порошок для орального раствора 100 мг пакет 3 г, №10 - Киев (84655) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
40,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
40,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
40,40 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
49,48
Экономия: -1,52 грн
47,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 7
Всего: упаковка (1)
56,10
Экономия: -22,05 грн
34,05 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
61,00
Экономия: -10,00 грн
51,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (3)
50,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Всего: упаковка (2)
56,10
Экономия: -22,05 грн
34,05 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
53,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
Всего: упаковка (1)
56,10
Экономия: -22,05 грн
34,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: порошок для орального раствора (6)
49,63
Экономия: -1,67 грн
47,96 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: порошок для орального раствора (7)
61,09
Экономия: -10,09 грн
51,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
66,90
Экономия: -20,40 грн
46,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), пакет (7)
53,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Любомль, ул. Независимости, 27-А
Всего: упаковка (1)
46,74
Экономия: -12,69 грн
34,05 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: порошок для орального раствора (7)
57,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
68,50
Экономия: -34,45 грн
34,05 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: порошок для орального раствора (4)
53,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Борислав, ул. Ковалива, 14-А
Всего: порошок для орального раствора (4)
58,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тячев, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
59,00
Экономия: -24,95 грн
34,05 грн