Ацетал C порошок для орального раствора 100 мг пакет 3 г, №10 - Киев (84655) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 7
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
Аптека копейка
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Всего: порошок для орального раствора (6)
Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Народная аптека
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Всего: порошок для орального раствора (7)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), пакет (7)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Любомль, ул. Независимости, 27-А
Аптека акс социальная
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Всего: порошок для орального раствора (7)
Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Пульс
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Всего: порошок для орального раствора (4)
Открыто Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Пульс
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Всего: порошок для орального раствора (4)
Открыто Закроется в 21:00
Борислав, ул. Ковалива, 14-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тячев, ул. Независимости, 3