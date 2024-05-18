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Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Запорожье (185314) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -14,00 грн
68,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -22,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
72,99
Экономия: -6,95 грн
66,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
88,00
Экономия: -21,00 грн
67,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
82,00
Экономия: -15,00 грн
67,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,46 грн
66,04 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (4)
75,50
Экономия: -9,46 грн
66,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
72,92
Экономия: -2,92 грн
70,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -8,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -14,00 грн
68,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -14,00 грн
68,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -13,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (2)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
75,50
Экономия: -9,46 грн
66,04 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
71,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (3)
74,99
Экономия: -8,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -16,46 грн
66,04 грн