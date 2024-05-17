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Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Одесса (185314) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
75,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (3)
76,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: упаковка (2)
85,99
Экономия: -19,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (2)
75,50
Экономия: -9,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -5,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (3)
74,99
Экономия: -8,95 грн
66,04 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
71,40 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Всего: упаковка (3)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
75,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
79,50
Экономия: -13,46 грн
66,04 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -14,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Строителей, 17-А
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -12,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (2)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
84,99
Экономия: -18,95 грн
66,04 грн
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Открыто Закроется в 17:00
Червоная Слобода, ул. Пирогова, 3
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -30,46 грн
66,04 грн