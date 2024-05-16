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Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Львов (185314) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
96,50
Экономия: -30,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
100,99
Экономия: -34,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -25,95 грн
66,04 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -25,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -14,46 грн
66,04 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -10,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 93
Всего: упаковка (1)
98,50
Экономия: -32,46 грн
66,04 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
Всего: упаковка (1)
64,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -10,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -26,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-В
Всего: упаковка (2)
79,99
Экономия: -13,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 14-А
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -16,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 1
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 332
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 77-А
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
71,50
Экономия: -3,57 грн
67,93 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
Всего: упаковка (5)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн