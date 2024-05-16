Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Киев (185314) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 24 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Подорожник
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Киев, ул. Бассейная, 15
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Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Жолдифарм
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Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
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Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
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Киев, пл. Оболонская, 4
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Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
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Киев, ул. Полярная, 8
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
Аптека низких цен
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Киев, ул. Лаврухина, 3
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Свк фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А