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Ацетал таблетки 600 мг блистер, №10 - Киев (185314) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
74,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
75,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (7)
74,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -12,95 грн
66,04 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
84,43
Экономия: -12,34 грн
72,09 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (2)
81,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
87,99
Экономия: -21,95 грн
66,04 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (2)
80,99
Экономия: -14,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -16,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (4)
80,50
Экономия: -14,46 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (5)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -10,95 грн
66,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (2)
76,56
Экономия: -3,56 грн
73,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (3)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,95 грн
66,04 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -3,60 грн
68,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (4)
80,50
Экономия: -14,46 грн
66,04 грн