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Ацетал таблетки 200 мг блистер, №20 - Киев (185313) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
45,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
44,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
44,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
52,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (3)
59,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (2)
59,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
50,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
55,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (2)
51,20 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (2)
39,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (1)
45,10 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (2)
56,00 грн
В других городах:
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
41,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: таблетки (10)
41,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
52,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
51,00
Экономия: -13,00 грн
38,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (5)
52,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -15,00 грн
39,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
49,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
48,00
Экономия: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
52,70 грн