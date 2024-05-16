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Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер в пачке, №30 - Харьков (84583) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
254,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
275,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -51,70 грн
236,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
254,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
254,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), блистер (2)
267,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -25,70 грн
236,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
275,01 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
276,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
298,74
Экономия: -45,76 грн
252,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
254,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
250,91
Экономия: -14,74 грн
236,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: блистер (2)
241,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
254,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: блистер (1)
258,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
254,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
270,21
Экономия: -18,28 грн
251,93 грн