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Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер в пачке, №30 - Днепр (Днепропетровск) (84583) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
254,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
245,77
Экономия: -9,70 грн
236,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
254,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
266,21
Экономия: -18,16 грн
248,05 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
263,92
Экономия: -16,32 грн
247,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
272,34
Экономия: -18,82 грн
253,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (1)
267,82
Экономия: -13,10 грн
254,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
243,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
282,30
Экономия: -42,00 грн
240,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
254,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
268,85
Экономия: -13,56 грн
255,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
269,43
Экономия: -16,13 грн
253,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
252,65
Экономия: -16,48 грн
236,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
254,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
273,82
Экономия: -21,09 грн
252,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
246,89
Экономия: -10,72 грн
236,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
247,42
Экономия: -11,58 грн
235,84 грн