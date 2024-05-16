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Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер в пачке, №30 - Харьков (228915) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 387 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2), блистер (1)
501,66 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: блистер (2)
455,01 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
509,64
Экономия: -56,28 грн
453,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
474,09 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: блистер (1)
490,59 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
514,92 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
500,99
Экономия: -56,48 грн
444,51 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: блистер (1)
500,43 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
515,22 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
473,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), блистер (2)
643,90
Экономия: -170,20 грн
473,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: блистер (1)
497,79 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (2)
615,10
Экономия: -155,00 грн
460,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
524,99
Экономия: -77,83 грн
447,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
507,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
510,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), блистер (2)
499,35
Экономия: -54,73 грн
444,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
475,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
518,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), блистер (2)
477,87 грн