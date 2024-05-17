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Беталок раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Львов (2010) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
662,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
753,40 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
703,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
753,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
753,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
753,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
783,07
Экономия: -91,71 грн
691,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: раствор для инъекций (4)
717,98
Экономия: -3,01 грн
714,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
802,24
Экономия: -87,27 грн
714,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
753,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
753,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
753,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
753,40 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом