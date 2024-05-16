Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВСелективные блокаторы бета-адренорецепторовМетопрололБеталокЦены в аптеках

Беталок раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Харьков (2010) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), ампула (4)
776,15 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: ампула (4)
776,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: раствор для инъекций (4)
746,25
Экономия: -31,28 грн
714,97 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
720,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
781,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), ампула (3)
769,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
771,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: ампула (4)
679,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (1), ампула (3)
702,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: ампула (2)
752,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
735,56
Экономия: -71,57 грн
663,99 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: раствор для инъекций (1)
695,41
Экономия: -87,57 грн
607,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
804,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: ампула (1)
737,35 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: раствор для инъекций (4)
716,45
Экономия: -111,25 грн
605,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: ампула (3)
679,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
749,31
Экономия: -70,88 грн
678,43 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: раствор для инъекций (4)
577,34 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
769,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: раствор для инъекций (2)
775,73
Экономия: -108,67 грн
667,06 грн