Беталок раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Харьков (2010) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 48 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Первая аптека
Подробнее
Всего: ампула (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (3)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Аптека шар@
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Аптека копейка
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (3)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Экономная аптека
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56