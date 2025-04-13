Киев (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
518,67
Экономия при брони: -22,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
525,78
Экономия при брони: -29,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
497,56
Экономия при брони: -22,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
477,25
Экономия при брони: -16,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
480,75
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
498,82
Экономия при брони: -18,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
571,58
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
497,04
Экономия при брони: -30,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
569,09
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
569,48
Экономия при брони: -21,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
573,80
Экономия при брони: -99,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
569,56
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
291,20
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
517,87
Экономия при брони: -21,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
513,09
Экономия при брони: -16,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
515,07
Экономия при брони: -34,55 грн