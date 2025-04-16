Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
498,43
Экономия при брони: -50,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
491,63
Экономия при брони: -63,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
494,35
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
423,63
Экономия при брони: -23,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
502,81
Экономия при брони: -122,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
509,87
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
507,91
Экономия при брони: -59,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
502,44
Экономия при брони: -54,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
262,72
Экономия при брони: -38,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
511,14
Экономия при брони: -30,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
518,47
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
507,31
Экономия при брони: -35,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
541,69
Экономия при брони: -33,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
259,03
Экономия при брони: -44,05 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
535,40
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
493,61
Экономия при брони: -22,25 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
496,70
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
544,27
Экономия при брони: -22,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
549,54
Экономия при брони: -30,57 грн