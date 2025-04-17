Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
524,76
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
523,69
Экономия при брони: -32,38 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
506,58
Экономия при брони: -57,77 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
533,50
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
499,64
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
527,41
Экономия при брони: -15,51 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
515,09
Экономия при брони: -23,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
474,49
Экономия при брони: -44,65 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
548,65
Экономия при брони: -26,47 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
519,58
Экономия при брони: -20,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
525,92
Экономия при брони: -26,52 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
531,16
Экономия при брони: -31,76 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
506,80
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
247,56
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
506,19
Экономия при брони: -33,00 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
253,40
Экономия при брони: -16,30 грн