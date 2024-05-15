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Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер, №1 - Днепр (Днепропетровск) (161310) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
102,93
Экономия: -9,95 грн
92,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
96,71 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
108,50
Экономия: -23,11 грн
85,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
103,80
Экономия: -10,50 грн
93,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
94,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -14,11 грн
85,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
111,74
Экономия: -18,44 грн
93,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
90,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (8)
97,94
Экономия: -4,94 грн
93,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
111,82
Экономия: -20,89 грн
90,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
67,30
Экономия: -4,39 грн
62,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
113,62
Экономия: -25,08 грн
88,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
102,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
108,91
Экономия: -6,91 грн
102,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -5,09 грн
96,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
86,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (3)
87,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -18,11 грн
85,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
103,39
Экономия: -7,76 грн
95,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -9,98 грн
96,02 грн