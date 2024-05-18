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Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Запорожье (84141) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,20 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
321,45 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
406,70
Экономия: -67,59 грн
339,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
377,62
Экономия: -75,80 грн
301,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
335,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
387,99
Экономия: -61,28 грн
326,71 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
384,00
Экономия: -56,70 грн
327,30 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
322,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
384,00
Экономия: -56,70 грн
327,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
373,99
Экономия: -47,28 грн
326,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
323,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
376,21
Экономия: -88,12 грн
288,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
305,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
357,58 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
384,00
Экономия: -56,70 грн
327,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
378,80
Экономия: -74,09 грн
304,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
376,81
Экономия: -94,15 грн
282,66 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
363,21
Экономия: -37,64 грн
325,57 грн