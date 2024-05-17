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Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Львов (84141) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
346,40
Экономия: -10,83 грн
335,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
298,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
367,22
Экономия: -69,73 грн
297,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
346,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
346,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
409,61
Экономия: -147,35 грн
262,26 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
465,99
Экономия: -139,28 грн
326,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
316,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
319,87
Экономия: -11,77 грн
308,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
346,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
346,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,60 грн