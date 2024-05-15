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Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Днепр (Днепропетровск) (84141) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
388,45
Экономия: -43,44 грн
345,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (9), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
371,66
Экономия: -26,65 грн
345,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
347,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
373,37
Экономия: -28,77 грн
344,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
287,14
Экономия: -14,14 грн
273,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
388,17
Экономия: -120,72 грн
267,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
386,68
Экономия: -42,08 грн
344,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
287,50
Экономия: -14,50 грн
273,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
364,29
Экономия: -19,29 грн
345,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
279,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
369,08
Экономия: -67,69 грн
301,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
319,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
385,47
Экономия: -108,28 грн
277,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
301,09
Экономия: -19,09 грн
282,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
288,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
347,00 грн