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Аэрофиллин® таблетки 400 мг, №20 - Львов (83926) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 321 аптеке
D.s.
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (243)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
383,10 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (10)
430,84
Экономия: -63,79 грн
367,05 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
360,56 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
407,68
Экономия: -44,43 грн
363,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
426,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
447,99
Экономия: -84,74 грн
363,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
443,99
Экономия: -80,74 грн
363,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки (10)
375,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (10)
432,69
Экономия: -67,33 грн
365,36 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
432,49
Экономия: -68,26 грн
364,23 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
407,68
Экономия: -44,43 грн
363,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
457,99
Экономия: -94,74 грн
363,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки (10)
375,00 грн