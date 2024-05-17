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Барол 20 капсулы кишечно-растворимые 20 мг стрип, №30 - Львов (132884) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеке
D.s.
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
290,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (294)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
298,70 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: стрип (2)
264,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
298,43
Экономия: -35,35 грн
263,08 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
265,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
300,99
Экономия: -27,17 грн
273,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
290,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: стрип (1)
264,87 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
309,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
353,10
Экономия: -78,30 грн
274,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (2)
290,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
336,99
Экономия: -63,17 грн
273,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
327,99
Экономия: -54,17 грн
273,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
290,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3), стрип (1)
289,84
Экономия: -26,35 грн
263,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
353,10
Экономия: -78,30 грн
274,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4), стрип (2)
318,48
Экономия: -55,21 грн
263,27 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
290,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
293,99
Экономия: -20,17 грн
273,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
350,99
Экономия: -77,17 грн
273,82 грн