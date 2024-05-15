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Барол 20 капсулы кишечно-растворимые 20 мг стрип, №30 - Днепр (Днепропетровск) (132884) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), стрип (1)
325,03
Экономия: -48,89 грн
276,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), стрип (1)
312,02
Экономия: -35,88 грн
276,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
302,40
Экономия: -18,10 грн
284,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), стрип (2)
353,10
Экономия: -78,30 грн
274,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), стрип (1)
326,05
Экономия: -60,59 грн
265,46 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), стрип (1)
316,80
Экономия: -32,50 грн
284,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), стрип (1)
299,28 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
310,99
Экономия: -37,16 грн
273,83 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), стрип (2)
338,20
Экономия: -53,90 грн
284,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), стрип (2)
316,80
Экономия: -32,50 грн
284,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
350,10
Экономия: -65,80 грн
284,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: стрип (1)
329,20
Экономия: -44,90 грн
284,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
308,29
Экономия: -42,00 грн
266,29 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), стрип (1)
326,30
Экономия: -42,00 грн
284,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
281,78 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6)
286,95
Экономия: -14,13 грн
272,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
342,60
Экономия: -84,44 грн
258,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -21,16 грн
273,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
325,82
Экономия: -59,53 грн
266,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: стрип (3)
264,87 грн