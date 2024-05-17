Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙСРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИИнгибиторы "протонного насоса"РабепразолБарол 10Цены в аптеках

Барол 10 капсулы кишечно-растворимые 10 мг стрип, №30 - Львов (132881) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
188,16
Экономия: -28,50 грн
159,66 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
198,99
Экономия: -30,36 грн
168,63 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
188,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
170,77 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
223,20
Экономия: -50,10 грн
173,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
217,99
Экономия: -49,36 грн
168,63 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
223,20
Экономия: -50,10 грн
173,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -25,36 грн
168,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
204,29
Экономия: -35,66 грн
168,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
182,69
Экономия: -14,06 грн
168,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
229,99
Экономия: -61,36 грн
168,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
172,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
180,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
164,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
185,39
Экономия: -16,76 грн
168,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -66,36 грн
168,63 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
217,60
Экономия: -44,50 грн
173,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
180,28
Экономия: -9,06 грн
171,22 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
180,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
217,99
Экономия: -49,36 грн
168,63 грн