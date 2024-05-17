Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Одесса (83098) Лекарственный препарат - Цены
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Одесса, ул. Живописная, 24-Г
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Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
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Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
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Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
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Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
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Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
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Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1