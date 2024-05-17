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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Одесса (83098) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -37,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
514,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
581,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
536,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
Всего: таблетки сублингвальные (1)
496,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -37,05 грн
393,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: упаковка (1)
473,99
Экономия: -80,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
Всего: упаковка (1)
466,70 грн