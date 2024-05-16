Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Львов (83098) Лекарственный препарат - Цены
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Золочев, ул. Пачовского, 1
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Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
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Рогатин, пл. Роксоланы, 30
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