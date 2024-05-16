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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Львов (83098) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
483,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
498,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
483,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: таблетки сублингвальные (1)
512,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
483,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
483,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
498,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
512,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
498,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
512,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
483,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
498,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
512,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (1)
509,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: таблетки сублингвальные (25)
555,90 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (2)
462,99
Экономия: -69,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
483,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:30
Золочев, ул. Пачовского, 1
Всего: упаковка (1)
514,99
Экономия: -121,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
469,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (1)
465,99
Экономия: -72,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
469,91 грн