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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Киев (83098) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
465,99
Экономия: -72,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
498,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
466,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
473,99
Экономия: -80,05 грн
393,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
644,00
Экономия: -138,28 грн
505,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
452,99
Экономия: -59,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
474,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
506,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
Всего: упаковка (1)
503,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (1)
503,30 грн