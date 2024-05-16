Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Киев (83098) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 114 аптеках
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Киев, ул. Бассейная, 15
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Киев, ул. Хорива, 17
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Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Фармация
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Киев, ул. Лаврская, 8
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Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
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Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
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Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Киев, ул. Соломенская, 33
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Киев, ул. Загоровская, 4
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Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
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Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
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Киев, ул. Иорданская, 6