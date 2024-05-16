Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Харьков (83098) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
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Кегичевка, ул. Мира, 30-А
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Ахтырка, пл. Успенская, 3
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Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
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Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
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Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
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Новомосковск, ул. Гетманская, 34
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Новомосковск, ул. Сучкова, 17
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Миргород, ул. Гоголя, 139-В
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Миргород, ул. Воскресенская, 4
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Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Народная аптека
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Аптека твоей родини
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Каменское, просп. Победы, 69
Аптека твоей родини
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Каменское, просп. Свободы, 62
Аптека твоей родини
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Каменское, просп. Конституции, 19
Бажаемо здоровья
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Каменское, просп. Стуса Василия, 20