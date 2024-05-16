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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Харьков (83098) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
553,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (2)
549,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
533,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
533,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
468,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: таблетки сублингвальные (25)
546,99
Экономия: -153,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
498,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
Всего: упаковка (1)
468,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
465,99
Экономия: -72,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
Всего: таблетки сублингвальные (1)
477,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
508,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
508,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 139-В
Всего: упаковка (1)
466,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
Всего: упаковка (1)
466,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: таблетки сублингвальные (1)
483,85 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
550,00
Экономия: -76,40 грн
473,60 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: упаковка (1)
506,60 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
477,88 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
470,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1)
494,80 грн