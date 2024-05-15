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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №50 - Днепр (Днепропетровск) (83098) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: таблетки сублингвальные (1)
483,85 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
470,44 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
477,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
508,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
508,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
550,00
Экономия: -76,40 грн
473,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: упаковка (1)
506,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
622,00
Экономия: -115,80 грн
506,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
441,99
Экономия: -48,05 грн
393,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
512,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
Всего: таблетки сублингвальные (1)
477,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: таблетки сублингвальные (1)
470,44 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -55,05 грн
393,94 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
588,00
Экономия: -81,80 грн
506,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (1)
494,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (1)
470,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
477,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
Всего: таблетки сублингвальные (1)
477,88 грн