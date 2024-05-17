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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №25 - Одесса (83097) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,30 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
385,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -108,04 грн
350,95 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
374,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
374,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
374,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
504,00
Экономия: -149,60 грн
354,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
374,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
407,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -38,04 грн
350,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,30 грн