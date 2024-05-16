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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №25 - Харьков (83097) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
367,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
367,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
531,70
Экономия: -186,00 грн
345,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
367,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
367,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
367,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
399,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
388,99
Экономия: -38,13 грн
350,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
367,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
367,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
398,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
367,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
367,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
367,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
483,60
Экономия: -133,40 грн
350,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
492,60
Экономия: -146,90 грн
345,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
367,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
367,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
367,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ляпунова, 7
Всего: упаковка (1)
398,21 грн