Киев (адрес не указан)
Доступно в 297 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1808,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1695,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1699,15 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1749,50
Экономия при брони: -83,87 грн
1665,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1866,96
Экономия при брони: -71,98 грн
1794,98 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1687,40
Экономия при брони: -86,55 грн
1600,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
2002,61
Экономия при брони: -84,25 грн
1918,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн