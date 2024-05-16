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Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер, №10 - Киев (82375) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
18,45
Экономия: -0,57 грн
17,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
19,06
Экономия: -0,58 грн
18,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
18,85
Экономия: -1,21 грн
17,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
18,24 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (2)
19,96
Экономия: -0,70 грн
19,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (2)
20,51
Экономия: -1,80 грн
18,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
21,04
Экономия: -1,33 грн
19,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (2)
18,05
Экономия: -0,74 грн
17,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (2)
21,37
Экономия: -1,83 грн
19,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (5)
18,86
Экономия: -0,83 грн
18,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (2)
18,51
Экономия: -0,63 грн
17,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (1)
18,71
Экономия: -0,98 грн
17,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
Всего: упаковка (1)
20,78
Экономия: -2,01 грн
18,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (1)
18,46
Экономия: -0,79 грн
17,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
18,66
Экономия: -0,87 грн
17,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (1)
20,32
Экономия: -0,87 грн
19,45 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
19,96
Экономия: -0,70 грн
19,26 грн
Народная твоя
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ужвий Натальи, 12
Всего: упаковка (3)
20,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
17,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (2)
18,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
21,96
Экономия: -2,20 грн
19,76 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
Всего: упаковка (2)
19,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обухов, ул. Киевская, 111-А
Всего: упаковка (1)
18,57
Экономия: -0,91 грн
17,66 грн