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Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер, №30 - Львов (589874) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (3)
60,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
52,94 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
58,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5), блистер (2)
59,68
Экономия: -9,74 грн
49,94 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
48,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
59,60
Экономия: -6,09 грн
53,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
60,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
49,42 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
54,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2), блистер (1)
56,80
Экономия: -4,60 грн
52,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
60,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
60,58
Экономия: -7,07 грн
53,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (10)
56,84
Экономия: -3,33 грн
53,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
60,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6)
56,09
Экономия: -4,93 грн
51,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4)
60,80
Экономия: -8,60 грн
52,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
59,12
Экономия: -11,03 грн
48,09 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (3)
60,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (19)
60,32
Экономия: -6,81 грн
53,51 грн