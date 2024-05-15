Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАМОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА И КОНЪЮГАТЫ АНТИТЕЛО-ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВОИнгибиторы VEGF/VEGFR (фактора роста эндотелия сосудов)БевацизумабАвастин®Цены в аптеках

Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон, №1 - Харьков (79895) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
56795,54 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
52160,50 грн
Альго-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
40832,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
40832,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
40832,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом