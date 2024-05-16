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Акласта раствор для инфузий 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Харьков (81356) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
13282,03 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
12052,23 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
11152,07
Экономия: -728,17 грн
10423,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
12478,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн