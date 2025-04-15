Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
424,62
Экономия при брони: -28,11 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
894,00
Экономия при брони: -137,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
844,23
Экономия при брони: -75,63 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
891,20
Экономия при брони: -83,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
728,50
Экономия при брони: -25,77 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
197,13
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
875,67
Экономия при брони: -100,29 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
882,75
Экономия при брони: -59,06 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
427,13
Экономия при брони: -15,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
810,20
Экономия при брони: -52,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
853,45
Экономия при брони: -39,01 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
844,03
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
824,15
Экономия при брони: -67,01 грн