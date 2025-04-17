Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
899,33
Экономия при брони: -75,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
143,72
Экономия при брони: -4,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
860,60
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
893,25
Экономия при брони: -68,24 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
953,80
Экономия при брони: -205,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
1012,51
Экономия при брони: -38,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
1018,70
Экономия при брони: -45,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
901,62
Экономия при брони: -58,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
805,07
Экономия при брони: -56,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva